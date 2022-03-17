الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 53 متهما بالاستيلاء على 4 خطوط بترول لـ17 أبريل

محكمة
محكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 17 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 53 متهما، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، قام بالاستيلاء والسطو المسلح على 4 خطوط كبرى، لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

ووجهت جهات التحقيق، إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

واتهمتهم النيابة العامة، بأنهم أتلفوا عمدا 4 خطوط بترول كبرى، وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

ووجهت النيابة لهم أيضا، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض سكين وآخر كتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه، كما قاموا بتشغيل محل مخازن بيع مواد بترولية، دون ترخيص من الجهة المختصة، وباعوها للمواطنين بغرض التربح.

وبلغ إجمالي قيمة خطوط المواد البترولية الأربعة المستولى عليها، وحجم التلفيات، وقيمة المواد البترولية المستولى عليها من قبل التشكيل الإجرامي مئات الملايين من الجنيهات.

وثبتت الجرائم بحق المتهمين من خلال أقوال شهود الإثبات في القضية والمعاينات، والتحريات الأمنية والجهات المختصة، وكاميرات المراقبة حول أماكن الجريمة والتقارير الفنية والرقابية، والتي جاءت جميعها لتدينهم.

استئناف القاهرة محاكمة 53 متهما تشكيل عصابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

قرار من «المالية» بشأن رواتب أبريل ومايو ويونيو 2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين