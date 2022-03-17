سقوط عصابة تغيير العملة خارج السوق المصرفية في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 5 أشخاص اشتركوا مع آخر هارب وجار ضبطه في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بأسلوب تغيير العملة خارج السوق المصرفية وانتحال صفة رجال الشرطة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من "3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية" بحضورهم لمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم مستقلين سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهم لمقابلة أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالي إلى عملة "الدولار" بقيمة أقل من السوق المصرفى، وحضور الشخص المذكور إليهم وبرفقته آخر مُدعيًا أنه نجله.

وقام بتسليمهم مبلغ "10 آلاف دولار"، وأخذ منهم المبلغ المالى الذى كان بحوزتهم وأخبرهم أنه سيترك معهم نجله لحين التوجه إلى الصرافة لعد المبلغ المالى والتأكد منه، إلا أنه عقب انصرافه حضر إليهم شخصان مُستقلان سيارة ملاكى، وبحوزة أحدهما "طبنجة" وادعيا بأنهما رجال شرطة وسألوهم عن سبب تواجدهم بالمكان وأبلغوهم أن الشخص المتواجد رفقتهم متهم فى قضايا نصب ومطلوب ضبطه وقاما باصطحابه داخل سيارتهما وبحوزته مبلغ الـ "10 آلاف دولار"، وانصرفوا من المكان وبسؤال أحد المُبلغين قرر أنه تعرف على ذلك الشخص عن طريق صديق له بالعمل بمنطقة شرق العوينات يعمل طباخ "لا يعلم باقى بياناته".

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "6 أشخاص، من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 متهمين، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فـى الواقعة ملك المتهم الهارب، وكذا سيارة أخرى ملك أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بأسلوب تغيير العملة خارج السوق المصرفـية وانتحال صفة رجال الشرطة ، كما أرشدوا عن "طبنجة صوت، 406 دولار، 30 ألف جنيه "خاصة بالمبلغين"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.