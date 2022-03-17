الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر بـ 750 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر، بحوزته كمية كبيرة من ألعاب نارية بمنطقة الجمالية في محافظة القاهرة.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية  بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال تواجده بدائرة القسم لقيامه ببيع الألعاب النارية، وعثر بحوزته على (كرتونة بداخلها 750 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

مباحث القاهرة ضبط تاجر ألعاب نارية الجمالية قسم شرطة الجمالية

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وائل لطفي

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