نعلم دائمًا أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ويجب على المرء أن يأكل الإفطار الغني بالفيتامينات، ولكن كم منا يتبع هذه الممارسة بالفعل، في حين أن البعض منا يفعل ذلك بسبب إدارة الوقت غير المنتظمة، فإن البعض يفعل ذلك لأنهم يريدون إنقاص الوزن.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ timesofindia” أخطاء في وجبة الإفطار تؤدي سرًا إلى زيادة الوزن

تخطي الإفطار

إذا كانت ساعات العمل الشاقة تجعلك تتخطى وجبة الإفطار، فانتظر، وخذ نفسًا عميقًا وأعد جدول يومك، وتجنب تناول وجبة الإفطار لا يعيق عملية التمثيل الغذائي فحسب، بل يجعلك أيضًا تشعر بالخمول، ولذلك أحرص على الاستمتاع بوجبة الإفطار يوميًا.

تناول الكربوهيدرات الخاطئة

قد تبدو الأطعمة المعبأة مثل الكعك والفطائر، وكأنها وجبات إفطار فاخرة وصحية، لكنها ليست كذلك، فهي محملة بالكربوهيدرات، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن.

عصير للإفطار

دائمًا ما يكون بدء يومك بكوب من العصير الطازج فكرة جيدة، ولكن هل تعلم من منظور إدارة الوزن، إنها فكرة سيئة، ووفقًا للخبراء، يفتقر عصير الفاكهة أو الخضار الطازجة إلى محتوى الألياف، ويؤدي إلى اشتهاء وجبة خفيفة في منتصف النهار، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

تخطي البروتين

إذا كنت تفضل ألو باراثا على البيض المسلوق على الإفطار، فأنت مخطئ. وفقًا للخبراء، يُقترح الانغماس في وجبة فطور غنية بالبروتين مثل البيض، لأنها تبقيك ممتلئًا لفترات أطول وتساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

الكثير من السكر في وجبة الإفطار

يحب الناس تذوق الكعك أو الفطائر المحملة بالسكر، وفقًا للخبراء، تضيف هذه العناصر الغذائية المزيد من السعرات الحرارية لليوم فقط وتقلل من نطاقك لتناول العناصر الصحية الأخرى على مدار اليوم لذا تجنبهم.

إدارة فنجان من القهوة أو الشاي

يعتبر الكثير من الناس الشاي أو القهوة كوجبة إفطار، دعنا نخبرك أنك تخطئ، ومحتوى الكافيين يجعلك تشعر بالجوع في وقت أسرع ونتيجة لذلك، فإنك تأكل أكثر من اللازم خلال ساعة الغداء.

توقيت خاطئ

غالبًا ما ننغمس في المهمات المنزلية أو رسائل البريد الإلكتروني للمكتب يوميًا ونستمر في تأجيل وقت الإفطار، وفقًا للخبراء، فإن أفضل وقت للاستمتاع بوجبة الإفطار هو خلال ساعتين من الاستيقاظ، لأنه مفيد لعملية التمثيل الغذائي أيضًا.