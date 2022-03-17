الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في محاولة راكب تهريب ماريجوانا في 75 قطعة حلوى بمطار القاهرة

حبس
حبس

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق في اتهام راكب أجنبي من أصل عربي بمحاولة تهريب مخدر الماريجوانا، وأكياس بها قطع حلوى تحتوي علي نفس المخدر بمطار القاهرة الدولي.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء، استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود كثافات عضوية، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الماريجوانا وأكياس بها 75 قطعة حلوي بهم نفس المخدر.

نيابة شرق القاهرة اتهام راكب أجنبي تهريب مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة الدولي

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وائل لطفي

تروللى الخير

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