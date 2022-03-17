التحقيق في محاولة راكب تهريب ماريجوانا في 75 قطعة حلوى بمطار القاهرة

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق في اتهام راكب أجنبي من أصل عربي بمحاولة تهريب مخدر الماريجوانا، وأكياس بها قطع حلوى تحتوي علي نفس المخدر بمطار القاهرة الدولي.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء، استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود كثافات عضوية، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الماريجوانا وأكياس بها 75 قطعة حلوي بهم نفس المخدر.