الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: المدارس اليابانية تدرس المنهج الدراسي الجديد (2.0) بالإنجليزية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن نظام التعليم والدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائى يبدأ من المستوى الأول.

وأوضحت أن المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، موضحة أن لغة التدريس في المدارس اليابانية هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

وأضافت وزارة التعليم، أنه يتم تطبيق أنشطة "التوكاتسو" في المدارس اليابانية كأنشطة أساسية.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، وتستمر لمدة 15يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددهم 51 مدرسة هذا العام. 

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

مرسى مطروح المدارس اليابانية محافظة القاهرة التعليم الفنى وزارة التعليم رياض الاطفال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصف الخامس الابتدائى

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