استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية، الخميس، وذلك للشهر السادس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي و"كريدي أجريكول" و"إتش إس بي سي" و"بلوم مصر" ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية مازال تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، فقد ارتفعت العملة الأوروبية اليوم 9 - 12 قرشا شراء وبيع.

ففي بنكي مصر والأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر سجلت العملة الأوروبية 17.21 جنيه للشراء، و 17.39 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر سجل 17.24 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع..وتداولت أسعار متوسطات العملة الأوروبية بالبنك المركزي المصري 17.23 جنيه للشراء، 17.34 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 15 - 18 قرشا شراء وبيع.. ففي بنك مصر والأهلي سجل الاسترليني 20.53 جنيه للشراء، 20.73 جنيه في البيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 20.55 جنيه للشراء، و20.76 جنيه للبيع..وتداولت أسعار متوسطات الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري 20.49 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية مازال سعر الريال السعودي يحافظ على استقراره في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.