الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصديري للصناعات الهندسية» ينظم ورشة عمل لترتيب الاشتراك بمعرض «Automechanika»

المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الهندسية

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورشة عمل للتعريف بمعرض "Automechanika" المقرر إقامة نسخة منه في دبي 22 نوفمبر 2022، إضافة إلى نسخة أخرى من المعرض في المملكة العربية السعودية، وشارك في ورشة العمل ممثلي قرابة 20 شركة مصرية، كما حضر الورشة دينا شرف وكيلة مكتب هيئة معارض فرانكفورت في مصر،  ومحمود غازي بيليكاوزن مدير المعرض، وايناس مصطفى من هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يشجع إدارة المعرض على إقامة نسخة في مصر لأنها سوق صناعي وتجاري ضخم، مشيرة إلى استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة نسخة من المعرض الأكبر في قطاع صناعة السيارات في مصر.

وأشارت مي حلمي إلي ضرورة استفادة الشركات المصدرة الأعضاء في المجلس من الاشتراك في النسخة القادمة من المعرض بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفتح قنوات اتصال جديدة بين المصنعين والموردين والتجار.

ومن جانبه قال محمود غازي بيليكاوزن مدير معرض "Automechanika" في دبي والرياض، إن الشركات المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي معرض كبير في قطاع السيارات لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن، إضافة إلى أن السوق المصري ضخم والشركات والمصانع العاملة فيه تكون في حاجة مستمرة إلي التواجد في المحافل والمعارض الدولية للاضطلاع على كل ما هو جديد في عالم صناعة السيارات والصناعات المغذية.

ويشمل معرض "Automechanika" عرض إكسسوارات السيارات ، و أنظمة القيادة البديلة والحلول الرقمية، والإلكترونيات والأنظمة، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها، وأجزاء ومكونات السيارات ، و الإصلاح والصيانة

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