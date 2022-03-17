مسلسلات رمضان 2022.. صبا مبارك تستأنف تصوير «Suits بالعربي» في القاهرة

عادت الفنانة صبا مبارك، من لبنان إلى القاهرة، لاستئناف تصوير مشاهدها بالمسلسل الدرامي الجديد “suits بالعربي”، وهو العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وحصلت صبا مبارك، على إجازة لمدة يومين لارتباطها بتصوير أحد الأعمال الفنية في لبنان.

وتجسد صبا خلال أحداث مسلسل "Suits بالعربي" دور "فريدة" وهي صديقة لـ"زين ثابت"، وهي الشخصية التي يلعبها الفنان آسر ياسين.

وروجت صبا للشخصية التي تلعبها في أحداث المسلسل عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت بوسترات منفردة للنجوم المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية.

وتصدرت صبا مبارك، أحد البوسترات الدعائية لمسلسل "Suits بالعربي" وحقق برومو العمل نسبة مشاهدات مرتفعة فور طرحه.

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض المسلسل الدرامي الجديد “suits بالعربي” للنجم آسر ياسين، عبر شبكة قنوات “cbc” بشكل حصري خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022.

كما يعرض المسلسل أيضا عبر منصة Watch it ويعرض بالتزامن عبر شبكة قنوات OSN، ومن المنتظر أن تعلن شبكة cbc خلال أيام عن موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.