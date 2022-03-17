الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الخارجية: مصر مهتمة بدفع العلاقات إلى آفاق أرحب مع سنغافورة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وسنغافورة، مؤكدًا اهتمام مصر باستمرار تطويرها والدفع بها قدمًا إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور مع سنغافورة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
‫وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن اتفقا على الدفع قدمًا بأوجه التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الأولوية.
وأضاف المتحدث، أن اللقاء الذي شمل مأدبة إفطار عمل أقامها الوزير السنغافوري على شرف الوزير شكري، تناول تبادلاً للرؤى حول عددٍ من الملفات الدولية والإقليمية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما على ضوء الرغبة المصرية والسنغافورية المشتركة في العمل سويا بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وعقد وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، صباح اليوم، مباحثات مع وزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية "جريس فو"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى سنغافورة.
سلم وزير الخارجية سامح شكري، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزير أكد على ضرورة مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك.

الخارجية مصر شكرى سنغافورة مصر وسنغافورة

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