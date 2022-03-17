«شكري» يُسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس وزراء سنغافورة

سلم سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السنغافوري للوزير شكري الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى سنغافورة في إطار جولته الأسيوية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن الوزير أكد على ضرورة مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك.

وصل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلى سنغافورة، ثاني محطات جولته الآسيوية بعد ماليزيا، وتشمل إندونيسيا وباكستان.

والتقى "شكري"، في مستهل زيارته، تيو تشي هين كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ، ووزير الخارجية السنغافوري الدكتور "فيفيان بالاكريشنان".

وجرى خلال اللقاء بحيث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المناخ خلال الفترة المقبلة، في ضوء رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب عدد من الموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك للبلدين.

كما جرى تبادل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، وتقييم تأثيراتها، فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.