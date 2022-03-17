الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شكري» يُسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس وزراء سنغافورة

سامح شكري
سامح شكري

سلم سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السنغافوري للوزير شكري الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى سنغافورة في إطار جولته الأسيوية.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن الوزير أكد على ضرورة مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك.
وصل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلى سنغافورة، ثاني محطات جولته الآسيوية بعد ماليزيا، وتشمل إندونيسيا وباكستان.

والتقى "شكري"، في مستهل زيارته، تيو تشي هين كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ، ووزير الخارجية السنغافوري الدكتور "فيفيان بالاكريشنان".
وجرى خلال اللقاء بحيث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المناخ خلال الفترة المقبلة، في ضوء رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب عدد من الموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك للبلدين.
كما جرى تبادل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، وتقييم تأثيراتها، فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

الرئيس السيسي سامح شكري السيسي الوزراء السنغافوري لونج

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-3-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

اكتشاف فراغ كبير داخل الهرم الأكبر وتوقعات بالعثور على مقبرة الملك خوفو

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين