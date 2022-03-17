الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم صيدلية شهيرة في طنطا

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الصيدليات الشهيرة بمدينة طنطا، وذلك بعد التهام النيران كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ يفيد اشتعال النيران في صيدلية شهيرة بشارع سعيد بالقرب من مسجد الدماطي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين اشتعال النيران في صيدلية شهيرة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باق الشقق السكنية والمحلات المجاورة.

وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومحاصرتها، وتبين من المعاينة تفحم محتويات الصيدلية من الداخل واحتراق كمية من الأدوية والمستلزمات ، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحريق، وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق ومعرفة أسبابه.

الحماية المدنية محافظة الغربية حريق طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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