«ذا ناشيونال» تُبرز افتتاح «أرت دي إيجيبت» معرضًا لدعم الفنانات المصريات

سلطت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الضوء على افتتاح مؤسسة "أرت دي إيجيبت"، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، المعرض النسائي الثاني لها بالقاهرة، بمشاركة 16 فنانة مصرية تشكيلية، لإبراز دور المرأة المصرية على المستوى الفني والإبداعية، احتفالاً بشهر المرأة في مصر واليوم العالمي لها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المعرض، المقرر أن يستمر حتى 30 من مارس الجاري تحت عنوان "معرض-ها"، يؤكد على دور المرأة المصرية البارز وإسهاماتها على مختلف المستويات، ويعد المعرض النسائي الثاني لـ"أرت دي إيجيبت" التي أطلقت قبل بضعة أشهر معرضًا فنيًا في منطقة الأهرامات بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم، إلى جانب تنظيمها للعديد من المعارض عن الفن المصري المعاصر في أبرز المواقع التاريخية في القاهرة.

وقالت نادين عبد الغفار، رئيس مؤسسة أرت دي إيجيبت لـ"ذا ناشيونال": "يوفر هذا المعرض فرصة للفنانات المصريات لعرض أحدث أعمالهن وأفكارهن الإبداعية ، والتأكيد على أن قواهن الإبداعية ستساعدهن دائمًا على الكفاح من أجل حرية التعبير".

وأضافت ":"نحن جميعا فريق من النساء، وهذا موضوع مهم جدًا بالنسبة لي، لذلك قررنا هذا العام إقامة معرض خاص بنا فقط.. لدينا مزيج هائل بين الفنانات الصاعدات والمشهورات"، مشيرة إلى أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على قدرات المرأة على التعبير عن نفسها وإثبات ريادتها وسط التحديات المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن إحدى الفنانات المشاركات في المعرض قولها" كنت أحلم دائمًا بأن أكون فنانة. إنني أرسم الحرية، ارسم العشق، ارسم الشعور بالوحدة""، مضيفة "لقد أعجبتني فكرة المعرض لاسيما وأن هذا الشهر هو شهر المرأة".

فيما تقول مشاركة أخرى حاصلة على درجة الدكتوراه في فن الإعلام من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان: "هذا العمل أنثوي حقًا، وهادئ وناعم ولطيف.. تشعرين باللمسة الأنثوية في الأعمال، والروح الأنثوية، والآمال، والرغبات، والانتصارات"، متابعة "كل فنانة هنا تعبر عن مشاعرها الداخلية بطريقة مختلفة".