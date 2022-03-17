الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

الدولار
الدولار

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر  الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ 15.74 جنيه، بزيادة قرشين عن الأمس، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الشراء ومتابعة كثير من المصرفيين ورجال الأعمال لتبعات قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة بنسبه ربع في المائه 0.25% منذ ساعات، وقيام البنك المركزي المصري بمتابعة لحظية لمعدلات أسعار الدولار لاستمرار استقرار السوق المصرفية.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع تحديث يومى

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع الفروع التابعة للبنوك الحكومية والاستثمارية  بالمحافظات،  خاصة مع توفير الكميات المطلوبة للعملاء لشراء الدولار لتخليص أذون إستيراد السلع والمنتجات من الخارج، أو استبدال العملات الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم الخميس، وبلغ مستوى 15.66 جنيه للشراء  15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وأيضًا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما كشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، عن تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وأيضا مع بداية التعاملات استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم .

أسعار  الدولار في بنك أبو ظبي

كما هيمنت معدلات الاستقرار  على سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي  بمستوى 15.64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

ومع بداية التعاملات، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15.64 جنيه بينما البيع عند 15.75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.

أسعار الدولار سعر الدولار الفيدرالي الأمريكي سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في بنك سعر الدولار في البنك المركزي استقرار سعر الدولار سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

زلزال يضرب جنوب إيران ويصل إلى الإمارات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 17 مارس 2022

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين