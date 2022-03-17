سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ 15.74 جنيه، بزيادة قرشين عن الأمس، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الشراء ومتابعة كثير من المصرفيين ورجال الأعمال لتبعات قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة بنسبه ربع في المائه 0.25% منذ ساعات، وقيام البنك المركزي المصري بمتابعة لحظية لمعدلات أسعار الدولار لاستمرار استقرار السوق المصرفية.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع تحديث يومى

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع الفروع التابعة للبنوك الحكومية والاستثمارية بالمحافظات، خاصة مع توفير الكميات المطلوبة للعملاء لشراء الدولار لتخليص أذون إستيراد السلع والمنتجات من الخارج، أو استبدال العملات الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم الخميس، وبلغ مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وأيضًا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما كشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، عن تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وأيضا مع بداية التعاملات استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم .

أسعار الدولار في بنك أبو ظبي

كما هيمنت معدلات الاستقرار على سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15.64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

ومع بداية التعاملات، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.64 جنيه بينما البيع عند 15.75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.