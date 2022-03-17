الموافقة على قانون لمساعدة الأوكرانيين الفارين فى الحصول على إقامة بالدنمارك

وافق البرلمان الدنماركي، على قانون تم صياغته لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا في الحصول على حق الإقامة بالبلاد.



ووافق البرلمان بأغلبية كبيرة على مشروع قانون أجرت الحكومة وممثلو الأحزاب مفاوضات بشأنه حتى وقت متأخر اليوم.



ويهدف القانون إلى منح الأوكرانيين فرصة الحصول على تصريح إقامة في الدنمارك لمدة عامين.



وترغب الدنمارك بموجب هذا القانون في ضمان أن لاجئي أوكرانيا يمكنهم العثور على عمل في أقرب وقت ممكن، وأيضا على الخدمات الصحية وإرسال أطفالهم إلى المدارس ودور رياض الأطفال، ضمن أمور أخرى.



ويهدف ما يسمى بـ "القانون الأوكراني" إلى منح اللاجئين الأوكرانيين نفس حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي عمليا. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تعليق القواعد الخاصة باللجوء في مثل هذه الحالات.



ويسري القانون لمدة عامين، وهو قابل للتمديد.



وتتوقع الدنمارك استقبال آلاف اللاجئين الفارين من وجه الحرب في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، أن 1.893 مليون شخص فارين من أوكرانيا دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.



وذكرت قوات حرس الحدود - في بيان نقلته قناة "تي في بي" البولندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن أمس فقط شهد دخول 66 ألفا و600 لاجئ إلى البلاد فارين من أوكرانيا.



ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

وعلى جانب آخر، قالت كبيرة مسؤولي الهجرة بالاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على جميع دول الاتحاد المساعدة في إعالة ملايين اللاجئين الفارين من غزو روسيا لأوكرانيا.



وتقول الأمم المتحدة إن حوالي ثلاثة ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من أوكرانيا حتى الثلاثاء، وهو اليوم العشرين من الغزو الروسي الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية الخاصة.