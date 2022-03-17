الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تمنع الطائرات البيلاروسية من دخول مجالها الجوي

طائرة بيلاروسيا
طائرة بيلاروسيا

أعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرة، أنه لن يُسمح للطائرات البيلاروسية بدخول المجال الجوي الكندي.

وكتب عمر الغبرة على "تويتر"، أن أوتاوا كانت تستهدف حليف روسيا في ردها على الحرب في شرق أوروبا.

كما حظرت كندا الرحلات الجوية الروسية من دخول مجالها الجوي.

وقال: "إننا نحظر دخول الطائرات البيلاروسية المجال الجوي الكندي ردا على دعمها للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي دعت فيه مجموعات السياحة والأعمال الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء طلبات اختبار كوفيد-19 للمسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل. ويقولون إن هذا الإجراء لم يعد ضروريا في هذه المرحلة من انتشار الوباء.

وقال مصدر بالحكومة الفدرالية لشبكة "جلوبال نيوز" الكندي، إنه من المتوقع أن تعلن كندا عن إنتهاء اختبار كوفيد-19 للمسافرين الذين تم تطعيمهم.

وقالت المصادر، إن المطلب سيلغى بحلول نهاية مارس، ومن المقرر أن يأتي الإعلان الرسمي يوم غد الخميس.

كما فرضت كندا، اليوم، مجموعة جديدة من العقوبات على 15 مسئولًا روسيًا تقول إنهم ساعدوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان صحفي، إن كندا تدعم أوكرانيا وشعبها، ولن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت القيادة الروسية في تغيير مسارها.

وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 900 فرد وكيان في السنوات الثماني الماضية - وفرضت عقوبات على 500 منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي السياق، أعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 370 فردًا وكيانًا روسيًا إضافيًا، تضمنوا أكثر من 50 شخصًا من رجال الأعمال المقربين من الكرملين وعائلاتهم، بإجمالي ثروات بلغت 100 مليار جنيه إسترليني.

ولفتت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن كل المشمولين بالعقوبات البريطانية الأخيرة يخضعون بالفعل لعقوبات سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أستراليا، وتتضمن العقوبات تجميد أصول المدرجين على القائمة في المملكة المتحدة، ومنعهم من السفر منها أو إليها.

كندا بيلاروسيا الطائرات البيلاروسية أوكرانيا الوباء روسي ا فلاديمير بوتين

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وائل لطفي

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