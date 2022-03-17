الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للحماية من زيادة الوزن.. كيف تتغلب على إدمان الكربوهيدرات؟

الكربوهيدرات
الكربوهيدرات

يُعتبر الإفراط في تناول الاطعمة المحملة  بالكربوهيدرات من العادات الغير صحية، حيث أكد الخبراء، أن إدمان الكربوهيدرات يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

 

وأوضح الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، أن الإقلاع عن أي شيء أنت مدمن عليه يعتبر من الأمور الصعبة والتي تحتاج إلى إرادة قوية، فإن إدارة ظهرك للكربوهيدرات يمكن أن يكون أمرًا شاقًا، إذا كنت مدمنًا على الكربوهيدرات وتريد التخلص منه فعليك إتباع النصائح التالية:

 

اشرب الكثير من الماء

قد يكون من المربك أحيانًا تحديد ما إذا كان ما تشعر به هو الجوع أو العطش، ولكن بغض النظر عن الحالة، ضع في اعتبارك شرب الماء يساهم في التخلص من إدمان الكربوهيدرات والعمل على تنشيط خلايا الجسم، بالإضافة إلىحماية الأعضاء الداخلية.

 

ينصح الخبراء أنه يجب أن تستهلك حوالي 2 لتر من الماء يوميًا، على الرغم من أنه يجب أن تتناول المزيد إذا كنت تعيش في مكان حار أو كنت تمارس الرياضة.

 

أضف المزيد من الألياف لنظامك الغذائي:

 نوه الاطباء، أن الألياف تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وعدم الشعور بالجوع، حيث تعتبر  الفواكه والخضروات من أفضل مصادر الألياف،  لذا تأكد من أن كل وجبة تحتوي على حصص قليلة منها.

 

استمتع ببعض الدهون:

أشار خبراء التغذية، إلى أن إضافة بعض الدهون إلى نظامك الغذائي  وخاصة النوع الصحي، من الأمور الجيدة، إذا كنت ترغب في الحد من إدمان الكربوهيدرات فهي مثل الألياف تساعد على زيادة هرمون الشبع والشعور بالإمتلاء.

 

تناول وجبات صغيرة متكررة:

أحد الأشياء التي يمكن إلقاء اللوم عليها في إدمان الكربوهيدرات هو التقلبات في نسبة السكر في الدم، ولهذا السبب فمن المهم تثبيت نسبة السكر في الدم إذا كنت تريد التوقف عن تناول الكربوهيدرات، فهناك طريقة بسيطة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم عن طريق تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم.

إدمان الكربوهيدرات الخضروات أمراض القلب زيادة الوزن الكربوهيدرات الفواكه والخضروات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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