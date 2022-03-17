الحركة الفلسطينية الأسيرة فى سجون الاحتلال تعلن إضرابًا عن الطعام

أعلنت الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن أنها ستبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على إجراءات مصلحة السجون اعتبارًا من الـ 25 من الشهر الجاري.



وأكدت الحركة، في بيان صحفي لها، أنه في "ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وفي هذا السياق قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في الـ 25 من مارس حتى تحقيق مطالبنا الشرعية".



وشددت الحركة على أن معركتها مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان، داعية جماهير الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله إلى مساندتها في هذه المعركة.



وكانت ما يُطلق عليها قوات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية، اقتحمت في وقت سابق اليوم، قسم (13) في سجن "نفحة"، وعزلت أسيرين.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، أن إدارة السجون الإسرائيلية ادعت وجود فتحة داخل غرفة الزيارة.



وكان أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، للمبعوث الأمريكي هادي عمرو، ضرورة إحراز تقدم لكسر الجمود السياسي الحالي ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أشتية خلال اجتماعه مع هادي عمرو في مكتبه في رام الله وفق بيان صادر عن مكتبه وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه "إن هناك شعورًا عامًا بالغضب في فلسطين، بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وبسبب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحرك المجتمع الدولي".

وشدد أشتية على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم الجانب الفلسطيني وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، إضافة إلى الحاجة لحوار سياسي بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة الدفع إلى مسار سياسي، مؤكدًا أن أي "تحسينات في القضايا الحياتية أمر مهم، لكنها ليست بديلا عن وجود أفق السياسي".