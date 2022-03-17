مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 في مصر.. يتسابق المسلمون على تأدية الصلوات الخمس في أوقاتها خلال شهر شعبان، ويكثر عملية البحث عبر المحرك العالمي جوجل عن مواعيد الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022، كالتالي:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

وقت الشروق 6:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 29: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

وقت الشروق 6:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:09

موعد صلاة العصر 3:34

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م.





مواقيت الصلاة فى محافظة بورسعيد اليوم

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

وقت الشروق 6:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م.



مواعيد الصلاة بجنوب سيناء اليوم

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الشروق 5:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م.

موعد الصلاة فى الأقصر اليوم الخميس

ميعاد صلاة الفجر 4:36 ص

موعد الشروق 5:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:12م

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر 4:42

وقت الشروق 6: 06 صباحا

موعد صلاة الظهر ١٢: ٥ مساء

وقت صلاة العصر 3:29 مساءً

وقت صلاة المغرب 18: 03

العشاء 7:18 مساءً