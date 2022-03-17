مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 فى مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 في مصر.. يتسابق المسلمون على تأدية الصلوات الخمس في أوقاتها خلال شهر شعبان، ويكثر عملية البحث عبر المحرك العالمي جوجل عن مواعيد الصلاة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022، كالتالي:-
مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
وقت الشروق 6:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
وقت الشروق 6:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م.
مواقيت الصلاة فى محافظة بورسعيد اليوم
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
وقت الشروق 6:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م.
مواعيد الصلاة بجنوب سيناء اليوم
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الشروق 5:52 ص
وقت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
وقت صلاة العشاء 7:07 م.
موعد الصلاة فى الأقصر اليوم الخميس
ميعاد صلاة الفجر 4:36 ص
موعد الشروق 5:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:12م
موعد الصلاة في محافظة أسيوط
موعد صلاة الفجر 4:42
وقت الشروق 6: 06 صباحا
موعد صلاة الظهر ١٢: ٥ مساء
وقت صلاة العصر 3:29 مساءً
وقت صلاة المغرب 18: 03
العشاء 7:18 مساءً