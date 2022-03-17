الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 في مصر.. يتسابق المسلمون على تأدية الصلوات الخمس في أوقاتها خلال شهر شعبان، ويكثر عملية البحث عبر المحرك العالمي جوجل عن مواعيد الصلاة.

 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022، كالتالي:-

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم
وقت صلاة الفجر 4:39  ص
وقت الشروق 6:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م

 

الإسكندرية         
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
وقت الشروق 6:10  ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م.  
   
 

مواقيت الصلاة فى محافظة بورسعيد اليوم
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
وقت الشروق 6:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد  صلاة العصر 3:25 م 
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:17  م.         

مواعيد الصلاة بجنوب سيناء اليوم

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الشروق 5:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م.    

 

موعد الصلاة فى الأقصر اليوم الخميس 

ميعاد صلاة الفجر 4:36  ص

موعد الشروق 5:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:12م

 

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر 4:42

وقت الشروق 6: 06 صباحا

موعد صلاة الظهر ١٢: ٥ مساء

وقت صلاة العصر 3:29 مساءً

وقت صلاة المغرب 18: 03

العشاء 7:18 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الخميس المسلمون تأدية الصلوات الخمس شهر شعبان مواعيد الصلاة جوجل المحرك العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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