الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اختتام فعاليات اليوم الأول من المنتدى البرلمانى لـ«مستقبل وطن»

تكريم محافظ البحر
تكريم محافظ البحر الأحمر ١

اختتمت فعاليات اليوم الأول للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وسط مشاركة ما يقرب من 400 نائب ونائبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد اليوم الأول من أعمال المنتدى، والذي انعقد تحت عنوان آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلمة للمهندس أشرف رشاد، تلتها كلمة النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ثم النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، قبل أن يلقي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي كلمته، وأخيرًا كلمة المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

كما شهد في الختام مناقشة بين أعضاء مجلس النواب ووزير المجالس النيابية، حول تطبيق يستقبل شكاوى المواطنين عن طريق النواب، ثم سلم المهندس أشرف رشاد، درع الحزب إلى محافظ البحر الأحمر، وكذلك وزير المجالس النيابية.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى، مجموعة من الندوات التي انطلق أولاها مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ». 

وتحت عنوان «التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية»، تعقد ثاني ندوات المنتدى مساء غد الخميس، ويستكمل المنتدي  فعالياته  السبت المقبل بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت)  وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع. 

محافظ ندوة وزير الاحمر الخميس الصناعة فعاليات الشعب

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وائل لطفي

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