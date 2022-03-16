الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة

جانب من المنتدي
جانب من المنتدي

شاركت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، في فعاليات اليوم الأول للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة أكثر من 400 نائب من مجلسي النواب والشيوخ، وحضور عدد من الشخصيات العامة بالدولة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وقالت النائبة رقية الهلالي، إن الهدف الجوهري لهذا المنتدي الكبير والذي يضم العديد من الخبرات في كافة المجالات، في إشارة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فتح حوار بناء بين الحكومة والنواب الممثلين عن الشعب المصري، حول القضايا التي تهم المواطنين.

وأضافت رقية الهلالي، على هامش المنتدى، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبفضل رؤيته المستقبلية نحو الأفضل للمصريين تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة ، من أجل حياة كريمة للمصريين.

جدير بالذكر أن جدول أعمال المنتدى، يتضمن  مجموعة من الندوات التي انطلقت أولاها مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ" ، كما تعقد ثاني ندوات المنتدى مساء غد الخميس  تحت عنوان «التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية».

ويشارك عدد من وزراء الحكومة  في أعمال المنتدي الذي يستمر لمدة 4 ، حيث تعقد ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ) وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

ويستكمل المنتدى الفعاليات يوم السبت المقبل بعقد ندوة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت"، وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير الإسكان د. عاصم الجزار ووزيرة الصناعة نيفين جامع.

حزب الشعب الجمهوري حزب حماة الوطن رئيس حزب مستقبل وطن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية النائبة رقية الهلالي زعيم الأغلبية بمجلس النواب المنتدى البرلماني بالغردقة

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وائل لطفي

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