باحثون: العلاج الجماعي عبر الإنترنت فعال ضد الشره المرضي العصبي

الشره المرضي العصبي، المعروف باسم الشره المرضي، هو اضطراب أكل خطير يهدد الحياة، وهو باختصار عبارة عن التخلص من الأكل الذي تناوله المصاب بواسطة "القئ" وذلك في محاولة للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة بطريقة غير صحية.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthtalk " الطبي، يستخدم الأشخاص المصابون بالشره المرضي طرقًا مختلفة للتخلص من السعرات الحرارية ومنع زيادة الوزن، فقد تحرض نفسك بانتظام على التقيؤ أو إساءة استخدام الملينات أو مكملات إنقاص الوزن أو مدرات البول أو الحقن الشرجية بعد الأكل بنهم، أو يمكنك استخدام طرق أخرى للتخلص من السعرات الحرارية ومنع زيادة الوزن ، مثل الصيام أو اتباع نظام غذائي صارم أو الإفراط في ممارسة الرياضة.

العلاج الجماعي عبر الإنترنت علاجًا فعالًا للشره المرضي العصبي

قبل ثماني سنوات، أطلق الباحثون في جامعة نورث كارولينا، نوعًا جديدًا من التجارب السريرية لمقارنة فعالية العلاج عبر الإنترنت الذي يتم تقديمه من خلال جلسات الدردشة الجماعية .

أظهرت نتائج الدراسة، أن العلاج الجماعي عبر الإنترنت يمكن أن يكون بنفس فعالية العلاج وجهاً لوجه ، على الرغم من أن وتيرة التعافي قد تكون أبطأ.

أكد الباحثون، أن الشره المرضي العصبي هو مرض مدمر ومميت في بعض الأحيان ، وقد أظهرت الأبحاث لسنوات أن العلاج السلوكي المعرفي للشره المرضي هو العلاج الأكثر فعالية، فإذا كنت تعاني من أي من أعراض الشره المرضي ، فاطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن، فإذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تؤثر الشره المرضي على صحتك.



قالت ستيفاني زيرواس ، الحاصلة على درجة الدكتوراه ، والمؤلفة الأولى للدراسة ، وأستاذة الطب النفسي المساعدة في كلية الطب بجامعة الأمم المتحدة ، أن الكثير من الناس يضطرون إلى السفر لساعات للعثور على علاج متخصص لاضطرابات الأكل، لذا يمكن أن يساعدنا العلاج عبر الإنترنت في سد هذه الفجوة .