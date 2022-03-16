الأمن يكشف ملابسات مشاجرة مواطنين بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب حال تواجدها بمنزلها بالبحيرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول تحت عنوان “استغاثة سيدة من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب ومحاولتهم طردها وأبنائها من مسكنها الكائن بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، ومناشدتها المسئولين بالتدخل لرفع الظلم عنها”.

وبالفحص تبين قيام كلٍ من طرف أول (سيدة وشخصين) وطرف ثان (سيدة وشخصين)، وجميعهم مقيمون بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالتعدى على بعضهم بالضرب بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

يشار إلى أن الواقعة بتاريخ أكتوبر الماضي، ولم يتم تحرير محاضر من قبل الطرفين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلهم من ديوان المركز.