سعر طن الحديد في الأسواق المصرية اليوم الخميس 17- 3- 2022

سعر طن الحديد في الأسواق المصرية اليوم الخميس.. تساؤلات تدور في ذهن المقاولين والتجار حول أسعار الحديد اليوم الخميس 17- 3- 2022، وذلك مع انتظار المواطنين والتجار لهبوط الأسعار في ظل حدوث ركود عنيف وحدوث نقص في المعروض والشكاوي من البعض من ارتفاع الأسعار للمستهلك النهائي، مع وجود تغير في سعر نولون النقل في مختلف المحافظات.

سعر طن الحديد في الأسواق المصرية اليوم

ويوضح البعض سبب الارتفاع الأخير في السعر من خلال نقص الطاقة الإنتاجية لمعظم مصانع الحديد في ظل وجود حرب روسية أوكرانية ووجود ارتفاع في سعر المعادن، وكذلك خام برنت لمستويات كبيرة، ولكنها بدأت في الآونة الأخيرة في التراجع عالميا.

ويتراوح سعر طن الحديد المسلح في مصر ما بين 16900 جنيه -17500 جنيه، تسليم أرض المصنع يكون غير شامل التكلفة للنقل إلى المستخدم.

أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس

ويستعرض "الدستور" أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر 17-3-2022:

سعر حديد عز اليوم الخميس

ويصل سعر طن حديد عز اليوم لنوع حديد التسليح، لنحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين اليوم

ولم تعلن شركة "حديد المصريين" عن أى تغيرات جديدة بأسعارها خلال الأسبوع الجاري ، ليسجل سعر الطن ما يقرب 16900 جنيها للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم الخميس

كما حدث مصنع حديد الجارحي بمصر استقرارا متواصل، ليبلغ ما يقرب من 16.1 ألف جنيها تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب اليوم

وسجلت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثباتا وكذلك مثل غيره، ليستمر عند مستوى 16.9 ألف جنيها لكل طن تسليم أرض مصنع بمصر.

سعر حديد السويس للصلب اليوم الخميس

ولم تشهد أسعار مصنع "حديد السويس للصلب" أي تغير ، ليسجل أسعار الطن الحديد السويس نحو 16900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

بينما عن مصنع حديد المراكبي يكون الأعلى سعرا بمصر فقد بلغ سعر الطن للحديد ما يقرب من 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ويكون مصنعها ضمن المصانع المتكاملة بمصر.

سعر حديد العشري للصلب اليوم الخميس

وأعلن مصنع "حديد العشري للصلب" عن استقرار الأسعار للأسبوع الثاني، لكي يسجل كل طن نحو ما يقرب من 17 ألف جنيه لكل طن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم

كما حدث استقرار في سعر الحديد اليوم الخميس لدى مصنع حديد الجيوشي عند 16900 ألف جنيها لكل طن تسليم أرض مصنع.

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