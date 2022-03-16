الاعتكاف ممنوع والتراويح 30 دقيقة.. شروط إقامة صلاة التراويح

أقرت وزارة الأوقاف، بعض القواعد والشروط التي أعدتها مسبقًا للسماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد وفتح مصلى السيدات أيضًا.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد المحددة بكل المساجد، وارتداء الكمامات الطبية.

وأيضًا ضرورة الالتزام بإحضار المصلية الشخصية، مع فتح مصليات السيدات متى توافرت الشروط.

وأن تصل مدة صلاة التراويح نصف ساعة فقط، وأن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

كما أقرت الوزارة بتحديد المساجد التي يؤدى بها درس العصر فقط، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

كما أعلنت الوزارة عن أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى، مع اقتصار أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني.

وأيضًا ضمن الشروط أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم.

تكليف جميع الإدارات والمديريات، والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني.

قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.

ومن المقرر أن اول يوم رمضان سيكون يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، وقال الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022، يوم 1 أبريل المقبل، مؤكدًا أنّ أول أيام شهر رمضان الكريم فلكيًا، 2 أبريل المقبل.