مسلسلات رمضان 2022|خالد سرحان يعلق على البوستر الدعائي لـ«فاتن أمل حربي»

يخوض الفنان خالد سرحان، سباق الدراما الرمضاني 2022، بمسلسل "فاتن أمل حربي" والذي يعرض حصريًا على منصة "watch it" .

ونشر سرحان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، اليوم الأربعاء، البوستر الدعائي لمسلسل "فاتن أمل حربي"، معلقًا عليه: "الحمد لله".

وفي سياق متصل، يكثف صناع العمل ساعات التصوير اليومي للحاق بالسباق الدرامي الرمضاني.

وتتواجد النجمة نيللي كريم داخل لوكيشن التصوير بشكل شبه يومي دون إجازات من أجل الانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من مشاهد وحلقات المسلسل.

وطرحت منصة “watch it”عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، البرومو الدعائي الأول لمسلسل “فاتن أمل حربي”، وظهرت فيه النجمة نيللي كريم والفنان شريف سلامة والفنانة هالة صدقي.

وتقدم الفنانة نيللي دور موظفة بالشهر العقاري ومتزوجة من الفنان شريف سلامة، وتدور أحداث المسلسل حول قضية اجتماعية تخص المرأة حيث تواجه مشكلة في الزواج مرة أخري بعد طلاقها من زوجها والد أبنائها لتأخذ القضية حالة من الصراع حول إحدى القضايا المهمة التي تخص المرأة.

من المقرر أن يعرض مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم خلال شهر رمضان المقبل على قناة «CBC» الفضائية ومنصة «watch it» الرقمية.

أحداث المسلسل



وتدور أحداث المسلسل حول قضية اجتماعية تخص المرأة، حيث تواجه مشكلة في الزواج مرة أخري بعد طلاقها من زوجها والد أبنائها، لتأخذ القضية حالة من الصراع بين المحاكم لكي تأخذ حضانة بناتها، وتعمل أمل موظفة فى الشهر العقاري، والمسلسل يناقش قضية مهمة من قضايا المرأة.

أبطال وصناع مسلسل فاتن أمل حربى

مسلسل «فاتن أمل حربى» يشارك في بطولته بجانب النجمة نيللى كريم كل من الفنان شريف سلامة، والفنانة القديرة هالة صدقي، والفنان خالد سرحان، والفنان محمد ثروت، والفنانة فادية عبد الغنى، والفنانة جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل.