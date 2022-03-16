مطاران فى كينيا يتصدران استطلاع مجلس المطارات الدولى لجودة الخدمات بإفريقيا

تصدر مطارا "موي" (مومباسا) و"جومو كينياتا" (نيروبي) الدوليان في كينيا استطلاع مجلس المطارات الدولي "ACI" لآراء المسافرين حول المطارات الأفضل في إفريقيا جنوب الصحراء؛ من حيث جودة الخدمات للعام الثاني على التوالي.



وكشفت نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات "ASQ" لعام 2021، والتي نقلتها صحف محلية في نيروبي، أن مطاري "موي" و"جومو كينياتا" الدوليين احتلا المرتبة الأولى في قائمة أفضل مطار بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء لعام 2021، من حيث الحجم والمنطقة ضمن فئتي "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر "سنويا في إفريقيا و"الأقل من مليوني مسافر" سنويا على التوالي.



وهنأ المدير العام لمجلس المطارات الدولي لويس فيليب دي أوليفيرا، هيئة المطارات الكينية على جهودها في تحسين جودة خدمات الركاب، مؤكدا أن المسافرين اعترفوا بالجهود الناجحة للسلطات الكينية في توفير خدمة عملاء فائقة خلال هذه الأوقات الصعبة (جائحة كورونا).



وقال، إنه مع تعافي قطاع الصناعة، سيكون الاستمرار في الاستماع للمسافرين أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الميزة التنافسية للمطارات، ومن ثم الإيرادات غير المتعلقة بالطيران، وضمان التعافي المستدام للنظام البيئي لقطاع الطيران بأكمله".



ويُعد استطلاع جودة خدمات المطارات "ASQ" الذي يجريه مجلس المطارات الدولي ACI برنامجا لقياس أداء خدمة الركاب الأكثر شمولا في صناعة الطيران، فضلا عن رصده تجربة المسافرين في أكثر من 300 مطار حول العالم.



بدوره، أكد المدير العام لهيئة المطارات الكينية أليكس جيتاري، أن مؤسسته تستفيد من أفضل الممارسات الصناعية في قطاع الطيران بالعالم حيث تسعى إلى توفير تجربة سفر سلسة في مطاراتها.



وقال: "يسعدنا حقًا حصول مطارينا الرئيسيين على جائزة ACI للعام الثاني على التوالي، نتيجة للجهود المبذولة في تقديم خدمة عملاء محسّنة وفي ظل بيئة آمنة ومأمونة".