الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«حمام ساخن وقعدة صفاء».. أنشطة استرخاء للأمهات بعيدًا عن مسؤوليات البيت

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أيام قليلة ويأتي عيد الأم، والذي يعتبر فرصة لتدليل الكثير من الأمهات، ولا يوجد أفضل من قضاء وقت بدون طلبات أو مسؤولية، حيث تعتبر الفرصة الذهبية للأم.

في السطور التالية نقدم عدد من الأنشطة التي يمكن للأمهات أن تفعلها بعيدًا عن أولادها، حيث أكدت الكثير من الدراسات النفسية أن هذا يساهم في تحسين الحالة المزاجية والنفسية للكثير منهن.

ساعة في الصالة الرياضية:
يمكن أن تخصص الأمهات ساعة في اليوم بالصالة الرياضية، من أجل ممارسة بعد التماريين الرياضية وتجديد الدورة الدموية، فوفقًا لموقع "medicalnewstoday" أكد الخبراء أن ممارسة الرياضة للنساء من الأمور التي تساعد في تجديد خلايا الدم وتقليل ظهور علامات الشيخوخة.

التجميل والاسترخاء:
هناك الكثير من الأماكن التي تساهم في استعادة الحيوية والنشاط، حيث يمكن تخصيص وقت للتجميل وممارسة رياضة اليوجا، في الحصول على راحة نفسية، بالإضافة إلى إبطاء ظهور علامات الشيخوخة.

تعلم الأشغال اليدوية:
يمكن للكثير من الأمهات تعلم الأشغال اليدوية التي تساهم في إنتاج أعمال فنية مبهرة، كما أن مثل هذه الأعمال تساعد في تنشيط خلايا المخ وحمايتها من التلف.

رحلة نيلية:
يمكن لقضاء رحلة نيلية مع أحد الأصدقاء في تحسين الحالة النفسية، خاصة بعد ضغوط يوم طويل في العمل وتربية الأطفال وتلبية طلبات المنزل.

حمام ساخن:
يساعد حمام ساخن في تحسين صحة الجسم والأعضاء الداخلية، فوفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "هيلث كير" الطبي، يساعد الحمام الساخن علي شد الترهلات بالنسبة للنساء وتجديد الدورة الدموية.

فنجان قهوة وقعدة صافية:
يساعد الجلوس منفردًا مع المشروب المفضل من تصفية الذهن وخروج الطاقة السلبية من الجسم، بالإضافة إلى إزالة التوتر والقلق الناجم من ضغوط اليوم سواء في العمل أو المنزل، لذا يمكن للأمهات تخصيص وقت لمثل هذا النشاط الفعال والحيوي لأجسادهن.

عيد الأم الشيخوخة ممارسة الرياضة تحسين الحالة المزاجية فنجان قهوة التوتر والقلق رياضة اليوجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

داعية بالأوقاف يوضح حكم صعود سيدة الأسانسير مع رجل أجنبى عنها

بموافقة وزير الأوقاف.. حمادة هلال ضيف «سيدي أبو الحسن الشاذلي» في المداح 2

خطة إنقاذ.. خبراء يضعون روشتة علاج تداعيات الأزمة الأوكرانية على السياحة

مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر 4 محاضر ضبط لشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين