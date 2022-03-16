«حمام ساخن وقعدة صفاء».. أنشطة استرخاء للأمهات بعيدًا عن مسؤوليات البيت

أيام قليلة ويأتي عيد الأم، والذي يعتبر فرصة لتدليل الكثير من الأمهات، ولا يوجد أفضل من قضاء وقت بدون طلبات أو مسؤولية، حيث تعتبر الفرصة الذهبية للأم.

في السطور التالية نقدم عدد من الأنشطة التي يمكن للأمهات أن تفعلها بعيدًا عن أولادها، حيث أكدت الكثير من الدراسات النفسية أن هذا يساهم في تحسين الحالة المزاجية والنفسية للكثير منهن.

ساعة في الصالة الرياضية:

يمكن أن تخصص الأمهات ساعة في اليوم بالصالة الرياضية، من أجل ممارسة بعد التماريين الرياضية وتجديد الدورة الدموية، فوفقًا لموقع "medicalnewstoday" أكد الخبراء أن ممارسة الرياضة للنساء من الأمور التي تساعد في تجديد خلايا الدم وتقليل ظهور علامات الشيخوخة.

التجميل والاسترخاء:

هناك الكثير من الأماكن التي تساهم في استعادة الحيوية والنشاط، حيث يمكن تخصيص وقت للتجميل وممارسة رياضة اليوجا، في الحصول على راحة نفسية، بالإضافة إلى إبطاء ظهور علامات الشيخوخة.

تعلم الأشغال اليدوية:

يمكن للكثير من الأمهات تعلم الأشغال اليدوية التي تساهم في إنتاج أعمال فنية مبهرة، كما أن مثل هذه الأعمال تساعد في تنشيط خلايا المخ وحمايتها من التلف.

رحلة نيلية:

يمكن لقضاء رحلة نيلية مع أحد الأصدقاء في تحسين الحالة النفسية، خاصة بعد ضغوط يوم طويل في العمل وتربية الأطفال وتلبية طلبات المنزل.

حمام ساخن:

يساعد حمام ساخن في تحسين صحة الجسم والأعضاء الداخلية، فوفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "هيلث كير" الطبي، يساعد الحمام الساخن علي شد الترهلات بالنسبة للنساء وتجديد الدورة الدموية.

فنجان قهوة وقعدة صافية:

يساعد الجلوس منفردًا مع المشروب المفضل من تصفية الذهن وخروج الطاقة السلبية من الجسم، بالإضافة إلى إزالة التوتر والقلق الناجم من ضغوط اليوم سواء في العمل أو المنزل، لذا يمكن للأمهات تخصيص وقت لمثل هذا النشاط الفعال والحيوي لأجسادهن.