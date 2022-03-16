الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز

جريدة الدستور

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن الجمباز المصري يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية سواءً على صعيد النتائج أو تنظيم البطولات القارية والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للإعلان عن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات بحضور كل من أرتو مارك فيش ودونتيلا ساشى عضوى المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للجمباز، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للجمباز.

وتحتضن منافسات البطولة الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٠ مارس الجاري.

قال وزير الشباب والرياضة :"الدولة  المصرية جاهزة لاستضافة كافة الأحداث الرياضية الكبرى بعدما أصبحت البنية التحتية للمنشآت الرياضية على المستوى الأمثل وفقًا لمتطلبات ومعايير كافة الاتحادات الدولية"، مشيدًا بقيادات الاتحاد المصري للجمباز على المجهود الكبير خلال الفترة الماضية والنجاح في استضافة مصر لكبرى البطولات الدولية فى الجمباز .

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز أن كأس العالم يشارك به أصحاب ٤ ميداليات في دورات الألعاب الأوليمبية الماضية وهو ما يجعل مستواها قويًا للغاية، كاشفًا عن أن البطولة ستشهد مشاركة نحو  ٢٨١ لاعبًا ولاعبة من ٣٤ دولة.

قدم الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة والذي لا يبخل بأي مجهود أو دعم للاتحادات التي تسعى لاستضافة مصر للبطولات العالمية.

فيما قالت الإيطالية دونتيلا ساشي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز :"مصر أصبحت قبلة للبطولات العالمية في الجمباز الفني، بفضل قدرات الدولة الكبيرة في استضافة أكبر الأحداث الدولية، وبطولة كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة اكتسبت سمعة مميزة جدًا، وهناك حرص كبير من اللاعبين على المشاركة ليس فقط من أجل الجمباز ولكن لحبهم الشديد لمصر  وحضارتها".

أضافت دونتيلا: "بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في القاهرة تكتسب أهمية كبيرة لكونها مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها العام الجاري في ليفربول".

من جهته، أوضح أرتور مارك فيش عضو مكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز ، أن استضافة مصر لبطولة  العالم للجمباز تعد دليلًا على نجاح الاتحاد المصري للجمباز لا سيما بعد تنظيمها مرة أخرى عقب عشرة أشهر ، معربًا عن فخره  بالتواجد  في مصر التى تعد من أوائل دول العالم فى ممارسة رياضة الجمباز.

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