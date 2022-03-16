الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصول مستشفى مبرة المحلة على المركز الأول في تخصص حوادث العظام

مستشفى مبرة المحلة
مستشفى مبرة المحلة

حصد مستشفى مبرة المحلة المركز الأول في تخصص حوادث العظام، كما نجحت مستشفى المجمع الطبي في الحصول على المركز الثالث في تخصص المفاصل بالمسابقة التي أقيمت اليوم الموافق ١٦ مارس.

وصرح  الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية بأن المسابقة أقيمت بحضور ٢٧ مستشفى من مختلف الجهات في جميع تخصصات العظام.

وقدمت الفرق الطبية عروض توضيحية لطرق التشخيص والعلاج وإجراء التدخلات الجراحية. 

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميز لجميع الفرق الطبية ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة والهيئة لتطوير الكادر البشري وعقد مسابقات تحفيزية لتقييم مستوى أداء الفرق الطبية بما يعود بالنفع على متلقي الخدمة الطبية من المواطنين.

وفي سياق متصل، قال سيد جلال إنه من المقرر تزويد مستشفى المجمع الطبى بعدد ٥ ماكينات كلي خلال الأسبوع الحالي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي لزيادة معدلات استقبال المرضى وتشغيل الوحدة بالطاقة القصوى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتشغيل.

واضاف أنه يجري حاليا توفير التجهيزات لغرف عمليات المجمع الطبي الطبي وسوف يتم استلام التجهيزات خلال الأسبوع الحالي لبدء تشغيل عدد ٣ غرف بعد انتهاء أعمال التطوير بها.

وكشف أنه تقديرا للجهد المبذول تم تكريم فريق التمريض الحاصل على المراكز الأولى في مسابقة أفضل زي تمريضي وأداء تمريضي على مستوى الهيئة. 

ونوه بأنه تم تكريم فريق العمل وإدارة مستشفى مبرة طنطا تقديرا لهم لحصولهم على المركز الثاني في مسابقة أفضل أداء بالرعايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية بحضور ٦٠ مستشفى من مختلف الجهات.

وأشار الدكتور سيد جلال إلى أنه يجرى حاليا إعداد مؤشرات أداء موحدة لتقييم عمل الوحدات وتكليف فرق المرور للوقوف على الوضع الحالي ومتابعة تنفيذ خطط تطوير نظم العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسوف يتم تكريم الحاصلين على المراكز الاولي من الوحدات طبقا لمعايير الأداء ونسب الإنجاز.

حصول مستشفى مبرة المحلة المركز الاول والمجمع الطبي الثالث المسابقه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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