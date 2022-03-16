الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022|مصطفى شعبان بجسد عاري ضمن كواليس «دايما عامر» (صور)

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

نشر النجم مصطفى شعبان، اليوم الخميس، عددًا من صور كواليس تصوير مشاهد أحدث أعماله التلفزيونية “دايما عامر” والمقرر أن يخوض به سباق الدراما الرمضانية 2022.

وظهر مصطفى شعبان خلال الصور التي نشرها عبر صفحته على “إنستجرام” وهو عاري الجسد خلال تدريب للملاكمة وعلق على الصور قائلا: “عامر.. انا حزين.. رمضان 2022”.

ويواصل النجم مصطفى شعبان وفريق عمل مسلسل “توبة”  تصوير مشاهد وأحداث العمل على قدم وساق تحت قيادة المخرج مجدي الهواري والذي انتهى الفترة الماضية من تصوير جزء كبير من العمل استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرس داخل إحدى المدارس الدولية ، ويواجه عدد من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسين فيجسد أدوارهم عمرو عبد الجليل "مستر أبو الوفا"، ميرنا نور الدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سما إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

وخلال الأحداث الخاصة بالمسلسل الذي يناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامة، يُتهم الفنان مصطفي شعبان –مستر عامر- باغتصابه لإحدى الطالبات، ليقع "مستر عامر" في مأزق كبير طوّال عرض المسلسل، مع تصاعد الأحداث.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "دايمًا عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان، منذ أيام البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2022، وسيطرت البهجة والكوميديا على الأفيشات الخاصة بالعمل. 

أبطال وصناع مسلسل دايما عامر

مسلسل دايمًا عامر من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري وإنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي. 

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