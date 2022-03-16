الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة تهريب المهاجرين إلى ليبيا لـ ١٥ مايو

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 13 متهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطة الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا لجلسة 15 مايو المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أنه فى غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية، ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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