الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لكهربائى بتهمة الإتجار فى الهيروين بالزقازيق

متهم
متهم

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة كهربائيا بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة كافة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4783 لسنة 2021 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2961 لسنة 2021 جنايات كلى جنوب الزقازيق، ليوم 4 أكتوبر الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على المتهم عبدالرحمن ح ر م ح، 23 سنة، كهربائي، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وذلك بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين حيازة المتهم 4 أسطوانات كبيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر، وزنت 615 جراما، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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