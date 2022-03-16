العراق والهند يبحثان توسيع العمل الاستثمارى فى النفط والصحة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، مع السفير الهندي لدى بغداد، براشانت بيساي، سبل توسيع العمل الاستثماري خاصة في مجالي النفط والصحة، وفتح مشروعات طبية وإزالة العقبات أمام المرضى العراقيين في الهند.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الهندي في العراق، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الطبي بين البلدين، وفقًا لما ذكره بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.



ودعا الزاملي، خلال اللقاء، إلى توسيع العمل الاستثماري خاصة في مجالي النفط والصحة، وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وفتح مشروعات طبية مشتركة والاستفادة من الكوادر الطبية الهندية في المجالات التخصصية الدقيقة غير المتوفرة في العراق، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة بين البلدين الصديقين، لإزالة العقبات أمام المرضى والمراجعين العراقيين المسافرين إلى الهند، ووضع آليات وإجراءات جديدة تتعلق بتواجدهم في المستشفيات الهندية، وتعامل الدليل السياحي الطبي معهم، لافتًا إلى أهمية تقديم التسهيلات الممكنة لنقل رفات المتوفين بوباء كورونا من العراقيين في الهند إلى البلاد.