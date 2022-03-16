الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 فى حادث سير بأسوان

حادث
حادث

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" على طريق العلاقى شمال شرق مدينة أسوان، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص فى الحادث.
وبإخطار الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، وجه على الفور بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث. 

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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