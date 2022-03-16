الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يسرا لجمهورها في عيد ميلادها: «ربنا يسعدكم أضعاف ما دايما بتسعدوني»

يسرا
يسرا

نشرت الفنانة يسرا، منذ قليل، صورة لها بإطلالة جديدة تعبر بها عن مدى سعادتها بكل من احتفل بعيد ميلادها، وأرسل لها رسائل تهنئة.

وأظهرت يسرا خلال الصورة إطلالة مليئة بالطاقة الإيجابية والروح الشباب وظهرت وهي ترتدي جاكت جلد أسود تدل على مدى فرحتها بملابس كاجوال، وذلك عبر حسابها علي موقع انستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

وعلقت على الصورة قائلة: "كلام الدنيا ميوصفش مدى سعادتي وامتناني وشكري على الحب اللي شوفته وحسيته من كل الناس بدون استثناء.. أهلي وحبايبي وأصحابي وعيلتي التانية "جمهوري" اللي على طول في ظهري ".

رسالة النجمة يسرا لجمهورها

كما عبرت عن مدى سعادتها أيضا قائلة: "أنا بجد محظوظة بيكم وبحبكم، بشكر ربنا كل يوم على نعمة وجودكم في حياتي وعلى حبكم ومشاعركم الصادقة ودعائكم المستمر ليا .. ربنا يسعدكم أضعاف ما دايما بتسعدوني ويخليكم ليا يا أغلى الناس ألف بوسة وبوسة ليكم كلكم ".

رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع رسالة يسرا المليء بالحب

وتفاعل الجمهور مع كلام يسرا، حيث علقت الفنانة نيللي كريم بوضع ايموجي حب وقلوب، بينما علق أحمد شرقاوي أحد متابعي الفنانة يسرا على انستجرام قائلا: "كل سنة وانتي نجمة جميلة"، وعلقت أيضا دنيا أحد متابعي النجمة يسرا قائلة:" كل سنة وانتي طيبة منورة حياتنا يا احلي سيفا في الدنيا".

 وكتبت روان راغب أحد متابعي يسرا عبر انستجرام:" كل الحب ليكي ياسيفا مصحوبة بقلوب حمراء كثيرة"، كما عبرت أميرة صادق أحد متابعي يسرا علي صورة عيد ميلادها بالعديد من القلوب الحمراء، التي تدل علي مدي حبها للنجمة يسرا.
 
كما علق شاكر شيكو على الصورة:" ربنا يخليكي لينا مصحوبه بقلوب حمراء"، كما علقت زيزي ابو الدهب علي الصورة:" ربنا يخليكي لينا يامدام يسرا فنانة متألقة كل النجاح والتوفيق".
 


 

يسرا عيد ميلادها جاكت جلد كاجول انستجرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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