الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تيسير إجراءات استصدار تراخيص المشروعات القومية والمدارس بالإسكندرية

مجلس محافظة الإسكندرية
مجلس محافظة الإسكندرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تيسير إجراءات استصدار تراخيص المشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية، للسماح بالبدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بها فور تقديم ملف الترخيص بالمركز النموذجى للخدمات بالمحافظة، بشرط إلتزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونيـًا.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن القرار يأتي لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

وأضاف أن القرار أيضا يعد تنفيذًا للكتاب الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ منظومة التراخيص طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

من جانبها؛ أوضحت إيمان جابر مدير عام المركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، أنه بموجب قرار المجلس التنفيذي تمت الموافقة على البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية فور تقديم ملف ترخيص بالمركز النموذجي يشمل ويتوافق مع البيانات الواردة ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية وبعد إجراء المعاينة من قبل المركز النموذجي للخدمات للوقوف على عدم الشروع في الأعمال وتقديم ما يفيد إخطار هيئة الآثار بموعد بدء تنفيذ أعمال الحفر بالموقع لإعمال شئونهم وبشرط إلتزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونا، وتحميلها المسئولية كاملة عن الأعمال على الطبيعة مع الموافقة على قيام المركز النموذجي للخدمات بإصدار التراخيص حال استيفاء الملف للمستندات المطلوبة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

المجلس التنفيذي الإسكندرية المشروعات القومية استصدار تراخيص والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

بموافقة وزير الأوقاف.. حمادة هلال ضيف «سيدي أبو الحسن الشاذلي» في المداح 2

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: شديد البرودة ليلًا والصغرى 10

الداخلية تواصل توفير السلع في منافذ «كلنا واحد».. 60% تخفيض (فيديو)

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

تسعير الخبز الحر بيد «التموين».. والتطبيق لـ3 أشهر

إصابة 10 فى حادث سير بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

لماذا عيدًا للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

جلال حمام

أمريكا والناتو.. في المستنقع الأوكراني

د. القس صفوت البياضى

الأمل عزاء الشعوب واليأس مقبرة الأمم

أسماء محفوظ

امسك ريد فلاج

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست الإسرائيلى يدعو أعضاءه لحضور خطاب الرئيس الأوكرانى

إسرائيل: عدم إغلاق المعابر مع غزة والضفة الغربية خلال «عيد المساخر»

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب