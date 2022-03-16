الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق عقار عزبة خيرالله

حريق
حريق

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل شب داخل 3 طوابق بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به، مما أسفر عن إصابة شخص بالاختناق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب فى مخزن إسفنج أسفل عقار، وامتدت النيران إلى 3 طوابق منه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف ويكافح رجال الإطفاء لإخماده، فيما أصيب شخص حتي الآن، وتم نقله لتلقى العلاج بمستشفى المنيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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