ندوة «تمكين المرأة» بمركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "تمكين المرأة" تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية وحاضر بها الدكتورة هدي السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع قنا والمهندسة ايمان محمد علي المقرر المناوب والدكتورة دعاء عسران رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم وكان الحضور من العامليين بالقطاع الحكومي، وأدار الندوة الدكتور أحمد حمدي شاهين مسؤول الإعلام السكاني بالمجمع.

واستهلت الدكتورة هدي السعدي كلمتها بقديم التهنئة لكل سيدات مصر بأن المرأة هي التي ربت وتعبت وشاركت الرجل من أجل رفعة المجتمع ونحتفل كل عام في مارس وهو شهر المرأة بيوم المرأة المصرية في 16 مارس وبعيد الأم المصرية في 21 مارس.

وأضافت السعدي: أيضا تحتفل مصر ودول العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة قبل 47 عاما للاحتفاء بالمرأة في جميع أنحاء العالم للتركيز على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في في جميع المجالات وتحدث عن دور المجلس القومي للمرأة وما يقدمه في تمكين المرأة واستراتيجية ٢٠٣وكيفية إمكانية الحصول على الخدمات العامة .

وأكدت أن المرأة المصرية تبقي نموذجاً متفردا في العطاء والنجاح؛ أيقونة في التحدي والصمود وإثبات الذات.

تحدثت المهندسة ايمان محمد علي عن مناسبة اعتلاء المرأة منصة القضاء في هذا الشهر والتي ستظل دائما في ذاكرة المرأة حيث بدأ جلوسها على المنصة القضائية بمجلس الدولة بعد غياب ظل 73 عاما؛ ففي خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946 ويتم الآن تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.

كما تحدثت الدكتورة دعاء عسران عن دور وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بقنا، وحقوق المرأة اجتماعيًا وسياسيًا وضرورة الاهتمام بالفتاة وحمايتها منذ الصغر، والحفاظ على حقوقها وتأهيلها لتكون أم المستقبل، وكذلك الاهتمام بتعليمها وبصحتها الإنجابية ودعمها اقتصاديًا من خلال توجيهها نحو الجهات التى تقوم بتوفير التمويل اللازم لعمل مشروعات صغيره تعود بالنفع عليها وعلى الأسرة.