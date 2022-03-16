بروتوكول تعاون بين «تحيا مصر» ومؤسسة «أبو هشيمة الخير» لرعاية 150 ألف أسرة

وقع صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، لرعاية 150 ألف أسرة، ضمن حملة أبواب الخير التي ينفذها الصندوق لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

شهد توقيع البروتوكول اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وقام بالتوقيع كل من تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق وأحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ومؤسس مؤسسة أبو هشيمة الخير، وذلك بحضور عدد من قيادات الصندوق والمؤسسة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن حملة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في حشد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة ورعاية الأسر المستحقة بالمناطق الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم.

وأضاف أن الحملة تم الاستعداد لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن شهر رمضان الماضي شهد تعاونا مثمرا مع الوزارة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير المواد الغذائية لمستحقيها طوال العام، وصولا إلى مليون أسرة.

وأكد عبد الفتاح أن الشراكة مع مؤسسة أبو هشيمة الخير تعد نموذجا يحتذى به في تعاون مؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات التي ترفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرا إلى أن محور عمل الصندوق في الحماية الاجتماعية يمكنه من التوسع في تنفيذ القوافل الميدانية وتوفير المواد الغذائية الجافة واللحوم والدواجن طوال العام، وكان ذلك محط أنظار العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" التي كرمت الصندوق تقديرا لجهوده في توفير الغذاء خلال جائحة كورونا.

من جانبه أعرب النائب أحمد أبو هشيمة خلال كلمته على هامش توقيع البروتوكول: “نسعد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذي لا يستهدف شيئاً سوى مساعدة أهالينا بمختلف أنحاء الجمهورية، وتخفيف العبء عنهم، مؤكداً أن البروتوكول يستهدف 750 ألف مواطن بكافة مراكز وقرى ونجوع مصر”.

وأشاد أبو هشيمة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية والتعاون المثمر دائما مع مؤسسة أبو هشيمة الخير.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من نموذج يهتدي به الجميع لخدمة أهالي المحروسة، وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلتين مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليوني أسرة أولى بالرعاية خلال عامي 2020 و2021.