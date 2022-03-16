التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين.

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية

تناول اللقاء عددً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات المختلفة بين كلا الجانبين.

أعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسى الأركان المصرى والسودانى، تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية

وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان، مشيدًا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى السودان، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا فى الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية

من جانبه؛ أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون فى كل المجالات فى إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، موضحًا أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين فى الأمن والاستقرار .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية