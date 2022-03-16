الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق سلسلة «ألف باء سياسة» بموسم جامعة عين شمس الثقافي السبت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق السبت المقبل أولى فعاليات ندوات "سلسة ألف باء سياسة' الذى ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع كلية التربية، في إطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة.

يشارك في فعاليات اليوم الأول الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب السابق، الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور علا عبد الفتاح رجب عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووزير مفوض بالمجلس العربى الأفريقى، دكتور حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، ويرأس الجلسة  الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ومستشار جامعة عين شمس للشؤون السياسية والاستراتيجية.

وفي سياق آخر، تستعد جامعة عين شمس لإطلاق مسابقة "جامعة عين شمس تبتكر 2022" في نسختها الثالثة، بجوائز مالية تصل إلى 425 ألف جنيه مصري، من خلال 3 مسارات، مسار الطلاب بجوائز مالية تصل الي 100 ألف، مسار الشركات الناشئة بجوائز مالية تصل الي 100 الف، مسار الباحثين بجوائز مالية تصل إلى 225 ألف، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الخارجية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الفن شئون التعليم والطلاب استراتيجية وزير الشباب يشارك في حلمي النمنم جامعة عين شمس كلية التربية

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