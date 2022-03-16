الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس النمساوي يتفقد أحوال اللاجئين ويؤكد التزام بلاده باستيعاب النازحين

ألكسندر فان دير
ألكسندر فان دير

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن بلاده سوف تستمر في دعم اللاجئين الأوكرانيين وتوفير كل احتياجاتهم وتأمين فرص العمل وأماكن الإقامة بالتعاون مع الأفراد والمجتمع المدني والمنظمات الخيرية.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس النمساوي اليوم الأربعاء، لمركز رعاية اللاجئين الأوكرانيين في فيينا ورافقه في الزيارة حاكم العاصمة ميخائيل لودفيج.

وأعرب الرئيس النمساوي عن تعاطفه الشديد مع النازحين من أوكرانيا، حيث حرص على الاستماع إلى قصصهم وقد أكد الكثيرون للرئيس فان دير بيلين أن أقصى أمانيهم هو العيش في سلام ولم الشمل مع العائلة والأصدقاء.

وأضاف الرئيس النمساوي أن النازحين تركوا منازلهم ومتعلقاتهم بحثا عن الأمان ولذا جاء دور النمسا في تقديم المساعدة وتوفير الحياة الكريمة لهم معتبرا أن منظمات الإغاثة تقوم بدور هائل مثمنا أيضا دور كل من تبرع ولو بالقليل لصالح الشعب الأوكراني.

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فى فقه الأزمة

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