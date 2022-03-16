تراجع سعر خامات أوبك إلى 86ر102 دولار للبرميل

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع 18ر7 دولارات ليصل إلى 86ر102 دولار للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء مقابل 67ر110 دولارات في اليوم السابق.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر سلة خاماتها للعام الماضي بلغ 89ر69 دولارا للبرميل.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن أسعار العقود الاجلة للنفط ارتفعت بشكل حاد في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق له بدعم من أساسيات سوق النفط العالمية وبسبب الصراع الجيوسياسي المتصاعد في أوكرانيا إلى جانب "تبدد المخاوف" من تأثير فيروس (كورونا).

وكان تحالف (أوبك+) أكد في اجتماعه الوزاري ال26 بأن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى أن السوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في أساسيات السوق من العرض والطلب ولكن أساسا بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.

وأوضح التحالف أن نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل) يوميا ستأتي من روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق (أوبك+). وستتمكن روسيا والسعودية الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 436ر10 مليون برميل يوميا.

وتمكنت دول تحالف (أوبك +) من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من جائحة فيروس (كورونا) فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.