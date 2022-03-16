الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوثة الإفريقية للمرأة تعقد لقاءات على هامش الدورة الأممية للجنة المرأة

بينيتا ديوب،
بينيتا ديوب،

عقدت المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بالمرأة والسلم والأمن بينيتا ديوب، اليوم الأربعاء، عدة مقابلات مع عدد من المسئولين لإلقاء الضوء على التعهدات على المستويات العالمية والإقليمية لإنهاء التمييز وتعزيز حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضح الحساب الرسمي للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن، على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"، مشاركة بينيتا ديوب في جلسة بعنوان "دور المرأة القيادي في التخفيف من آثار تغير المناخ وبناء مناخ سلمي ومستدام"، خلال فعاليات انعقاد الدورة (66) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك.

وأجرت المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن لقاء مع اليسيا هربرت مبعوث المملكة المتحدة الخاص بالمساواة بين الجنسين، تناولت جهود تمكين المرأة اقتصاديا وسياسياً.

وعقدت لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة في أنجولا، فوستيان ألفيس دي سوزا، حيث تطرق اللقاء إلى جهود أنجولا في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ والسياسات والبرامج المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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