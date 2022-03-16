الإعدام لفلاح «سمم شخصين» لسرقتهما بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود عبد الوهاب وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوى وأحمد محمد فخرى وبحضور طارق زين العابدين صديق، وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن، بالإعدام شنقا لفلاح قتل شخصان للاستيلاء علي مبالغ مالية منهما بمركز العدوة.

كشفت تحقيقات نيابة العدوة فى القضية رقم 5729/2021جنايات العدوة والمقيدة برقم 760/2021 كلى جنايات شمال المنيا أنه فى يوم 14 من شهر أبريل الماضي قام المتهم "عبد الرحمن. ح" 32 عاما، فلاح مقيم مدينة العدوة، بقتل "السيد. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصصم على قتله باستدراجه إلى مزرعة مكان الواقعة عن طريق إيهامه بإتمام صفقة شراء دواب وناوله مشروبين شاي وعصير دس بهما سلفا ساما لمادة كارباماتية يتسبب عنها الموت عاجلا أم أجلا وبمجرد ظهور علامات الأعياء بادر المتهم بتوحيه عدة ضربات بحجر بلوك على رأس المجني عليه قاصدا إزهاق روحه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري في ذات المكان والزمان، حيث قتل المتهم "أبوزيد-ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد إثر استدراجه لإتمام صفقة شراء دواب وناوله العصير المسموم.

وقد ارتبطت بهاتين الجنايتين جنحة سرقة المنقولات هاتفين ملك المجنى عليهما ومبالغ مالية مملوكين للمجنى عليهما 45 ألف و380 جنيها، وكان ذلك ليلا من ملحقات مكان معد للسكن. الاستيلاء علي مبالغ مالية من المجني عليهما.

وقد أكدت التحريات الأولية للمقدم محمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة العدوة بأن المتهم عقد النية على قتل المجنى عليهما واستدرجاهما إلى المزرعة بعدما قام بايهامهما بإتمام شراء صفقة الدواب ووضع لهما السم داخل أكواب زجاجية وبعدها قام بتسديد عدة ضربات على رأس المجنى عليهما وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف جنيه من المجنى عليه الثانى وهاتفه المحمول بينما أستولى على مبلغ 300 حنيه وهاتف من المجنى عليه الأول وقام بوضع المجنى عليه الثاني بمركبة المجنى عليه الأول وأضرم النيران بالمركبة.

وأمام رئيس فرع البحث الجنائي بالمنيا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مادية وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها، كما أعترف أنه احتفظ بهاتف المجنى عليه الثاني بينما إلفي المتبقي من السم وهاتف المجنى عليه الأول بالمجرى المائي بالبحر اليوسفي زمام مدينة العدوة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة "حجرين بلوك".

ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية بنشوب الحريق فى ملابس وجسد المتهم الثاني وسيارة المجنى عليه الأول، نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب، وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم قام بشراء العصير من سوبر ماركت، وأفاد الاستعلام من شركات المحمول أن المتهم أجرى اتصالا هاتفيا من شريحة بالمجنى عليه الأول والثاني، وثبت بتقرير تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول وجود إصابات رضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة وفشل بالوظائف الحيوية المخية.