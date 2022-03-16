الكيلو بـ110 جنيهات.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدي في بورسعيد

تواجه محافظة بورسعيد زيادة أسعار اللحوم البلدية في الأسواق، بمنافذ بيع لحوم مشروع تربية الماشية، والذي يقام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

بيع لحوم مشروع تربية الماشية

وأجرى “الدستور” جولة من أحد منافذ بيع لحوم مشروع تربية الماشية، والمتواجد في منتصف المدينة بشارع أسوان، وتم رصد وجود كميات هائلة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تنافسية.

اللحم البلدي المسكاري

يقدم المنفذ للمواطنين اللحم البلدي المسكاري المشفي بـ 110 جنيهات، وكيلو الكبد المسكاري بـ 110، وكيلو وش فخدة أو فلتو أو روزبيف بـ 130، وكيلو اللحم الضاني 130، وكيلو اللحم المفروم بـ 90، والسجق والكفتة والبرجر بـ 90.

منفذ بيع اللحوم

ويشهد منفذ بيع اللحوم التابع لمشروع تربية وتسمين الماشية بمحافظة بورسعيد إقبال كبير من المواطنين، وذلك لتوفيرها بسعر أقل من السوق بفرق يتراوح من 40 إلى 60 جنيهًا في الكيلو.

أكد المعلم سليمان القائم على المنفذ، أن المحافظة توفر من خلال محطة التسمين رؤوس العجول الكافية، ويتم عرض اللحوم طازجة وبلدية بسعر 110 للجمهور، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

وأكد محمد عوض وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن محطة التسمين توفر 4000 رأس للمواطنين، ويتم ضح كميات كافية حتي يستطيع المواطنين شراء ما يلزمهم بسعر 110 جنيهًا للكيلو، كما أطلقت المديرية معرض أهلًا رمضان والذي يوفر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار اقل من السوق بـ 30 بالمائة، وتكثف من جهودها وحملاتها لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وأشار المهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، إلى أن المنفذ يقام برعاية اللواء عادل الغضبان وتشرف عليه مديرية التموين بقيادة ناصر ثابت، ويوفر اللحوم البلدي بـ 110 جنيهات فقط للجمهور، بما يساهم في مواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار.

ومن جانبه أوضح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن المديرية تبذل كل الجهد من أجل توفير السلع باسعار مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال منافذ بيع اللحوم بـ110، ومعرض أهلاً رمضان والسيارات المتنقلة، والسلاسل التجارية والمنافذ التموينية، وتكثف حملاتها لمواجهة أي محاولات لزيادة الأسعار، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.