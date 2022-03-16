الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكيلو بـ110 جنيهات.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدي في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواجه محافظة بورسعيد زيادة أسعار اللحوم البلدية في الأسواق، بمنافذ بيع لحوم مشروع تربية الماشية، والذي يقام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

بيع لحوم مشروع تربية الماشية

وأجرى “الدستور” جولة من أحد منافذ بيع لحوم مشروع تربية الماشية، والمتواجد في منتصف المدينة بشارع أسوان، وتم رصد وجود كميات هائلة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تنافسية.

اللحم البلدي المسكاري

يقدم المنفذ للمواطنين اللحم البلدي المسكاري المشفي بـ 110 جنيهات، وكيلو الكبد المسكاري بـ 110، وكيلو وش فخدة أو فلتو أو روزبيف بـ 130، وكيلو اللحم الضاني 130، وكيلو اللحم المفروم بـ 90، والسجق والكفتة والبرجر بـ 90.

منفذ بيع اللحوم

ويشهد منفذ بيع اللحوم التابع لمشروع تربية وتسمين الماشية بمحافظة بورسعيد إقبال كبير من المواطنين، وذلك لتوفيرها بسعر أقل من السوق بفرق يتراوح من 40 إلى 60 جنيهًا في الكيلو.

أكد المعلم سليمان القائم على المنفذ، أن المحافظة توفر من خلال محطة التسمين رؤوس العجول الكافية، ويتم عرض اللحوم طازجة وبلدية بسعر 110 للجمهور، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

وأكد محمد عوض وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن محطة التسمين توفر 4000 رأس للمواطنين، ويتم ضح كميات كافية حتي يستطيع المواطنين شراء ما يلزمهم بسعر 110 جنيهًا للكيلو، كما أطلقت المديرية معرض أهلًا رمضان والذي يوفر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار اقل من السوق بـ 30 بالمائة، وتكثف من جهودها وحملاتها لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وأشار المهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، إلى أن المنفذ يقام برعاية اللواء عادل الغضبان وتشرف عليه مديرية التموين بقيادة ناصر ثابت، ويوفر اللحوم البلدي بـ 110 جنيهات فقط للجمهور، بما يساهم في مواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار.

ومن جانبه أوضح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن المديرية تبذل كل الجهد من أجل توفير السلع باسعار مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال منافذ بيع اللحوم بـ110، ومعرض أهلاً رمضان والسيارات المتنقلة، والسلاسل التجارية والمنافذ التموينية، وتكثف حملاتها لمواجهة أي محاولات لزيادة الأسعار، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

أسوان وزارة محافظة الدستور خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 10

تسعير الخبز الحر بيد «التموين».. والتطبيق لـ3 أشهر

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

الكيلو بـ110 جنيهات.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدي في بورسعيد

«يوم الدراسات العليا والمبعوثين» بقاعة المؤتمرات بجامعة المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

امسك ريد فلاج

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: عدم إغلاق المعابر مع غزة والضفة الغربية خلال «عيد المساخر»

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا