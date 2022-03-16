الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: عدم إغلاق المعابر مع غزة والضفة الغربية خلال «عيد المساخر»

المعابر
المعابر

قررت إسرائيل عدم إغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، خلال عيد «البوريم - المساخر» اليهودي، والذي تبدأ فعالياته، اليوم الأربعاء.

وأعلن غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، عدم إغلاق معابر قطاع غزة والضفة الغربية خلال عيد المساخر اليهودي.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: "نعلمكم أنه خلال عيد المساخر اليهودي (بوريم) هذا الأسبوع تبقى تعمل معابر قطاع غزة ومنطقة الضفة الغربية كالعادة بدون تغيير، وكذلك بالنسبة لشبابيك استقبال الجمهور في مكاتب الارتباط االإسرائيلية".

وتابع: "أما بالنسبة لمراكز الخدمات للبطاقات الممغنطة في (ترقوميا) ومندوبية طولكرم وقلنديا، فمغلقة غدًا الخميس، وأما بالنسبة لمركز الاتصالات الهاتفي يعمل غدًا الخميس حتى الساعة 12.00 ظهرًا".

وتحتفل إسرائيل، بدءًا من مساء اليوم الأربعاء، بعيد البوريم اليهودي، وتنتهي إجازته مساء الخميس.

غزة الضفة الغربية عيد البوريم عيد المساخر إسرائيل منسق أعمال الحكومة

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فى فقه الأزمة

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