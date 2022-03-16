الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة القناة: إنشاء المعامل الافتراضية لتدريب الطلاب بكلية الصيدلة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تسليم مخرجات مشروع إنشاء مركز المهارات والمحاكاة بكلية الصيدلة.

هذا وحرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر لجميع القائمين  على المشروع من وحدة دعم التميز بمشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم  العالي برئاسة الدكتور هشام فاروق، المدير التنفيذي لوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، لتقديمهم  الدعم والمتابعة لمخرجات المشروع حتى أستطاعت  كلية الصيدلة بإشراف عام الدكتورة دينا أبوالمعاطى، عميد الكلية، أن تحقق  جميع مخرجات المشروع  والتى تم من خلالها  إنشاء مركز المهارات والمحاكاه بالكلية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم  في دعم تطوير المقررات التدريسية بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجيا حيث ساهم في تعديل استراتجيات التعليم  والتعلم بمقررات أقسام الكيمياء والأدوية والسموم والميكروبيولوجي.

 

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