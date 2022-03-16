الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى القواعد الجوية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية، بحضور الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكل الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كل المهام التى توكل إليها.

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واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلى تضمن الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية، وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران وناقش عددًا من الطيارين والأطقم الفنية فى أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة.

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كما شاهد بيانًا عمليًا لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كل المهام المكلفين بها، وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات.

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ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات الجوية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجى المستمر فى عالم الطيران لتظل القوات الجوية دائمًا الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التى تسند إليها على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

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فى فقه الأزمة

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